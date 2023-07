La Corée du Nord tire deux missiles balistiques à courte portée vers la mer de l'Est

Photo : KBS

La Corée du Nord a lancé dans la nuit de lundi à mardi, deux missiles balistiques à courte portée depuis les environs de Pyongyang en direction de la mer de l'Est, qui sépare la péninsule coréenne et l’archipel japonais.Selon l’état-major interarmées sud-coréen (JCS), les tirs se sont déroulés entre 23h55 et minuit. Ces projectiles ont chacun parcouru quelques 400 km avant de chuter en mer. En collaboration avec les autorités militaires américaines, l’armée sud-coréenne continue d’analyser minutieusement leur nature.Le dernier lancement de missiles balistiques du régime de Kim Jong-un, avant cette bravade, remonte au 19 juillet dernier. Il avait tiré ce jour-là deux missiles à courte portée vers la mer de l’Est. Samedi dernier, rappelons-le, il avait lancé des missiles de croisière en direction de la mer Jaune, qui se trouve entre les deux Corées et la Chine.De l’avis des experts, cette nouvelle provocation serait une protestation contre la venue du sous-marin l’USS Annapolis à Jeju.