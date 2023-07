Tirs de missiles nord-coréens : Washington dénonce et appelle au dialogue

Photo : YONHAP News

Les Etats-Unis condamnent les nouveaux tirs de missiles nord-coréens. Lors d’un point de presse qui s’est tenu hier, la porte-parole de la Maison blanche a affirmé que ces lancements constituaient à la fois une violation des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies et une menace pour les pays voisins ainsi que la communauté internationale.Karine Jean-Pierre a toutefois tenu à jouer l’apaisement. En effet, elle a réitéré que l’administration de Joe Biden « s’applique à une approche diplomatique » avec le pays ermite, et appelle celui-ci à renouer le dialogue avec lui.Même tonalité chez son collègue du département d’Etat. Matthew Miller a lui aussi évoqué le fait que le Nord a une nouvelle fois violé plusieurs résolutions de l’organe sécuritaire de l’Onu. Les Etats-Unis demandent l’abstention de tout autre acte susceptible d’aiguiser les tensions.Le Commandement indopacifique (USINDOPACOM), qui prend le contrôle des forces américaines stationnées en Corée du Sud, a lui aussi publié un communiqué dans lequel il dit « se rendre compte » de la nouvelle provocation de Pyongyang et être « en étroite concertation » avec les alliés et les partenaires des USA. Il a également ajouté que si les nouveaux tirs ne représentaient pas une menace immédiate pour le peuple et le territoire américains, comme pour ses alliés, ils illustrent clairement que le programme nord-coréen de développement des armes illicites déstabilise la situation.Le Commandement en a profité pour réitérer l’engagement « indéfectible » des USA envers la défense de ces deux principaux alliés d’Asie : la Corée du Sud et le Japon.