BOK : une croissance économique de 0,6 % au deuxième trimestre

Photo : YONHAP News

L'économie sud-coréenne a connu, au deuxième trimestre de cette année, une croissance légèrement plus élevée que celle enregistrée au trimestre précédent. Selon les données publiées ce matin par la Banque de Corée (BOK), le PIB du pays du Matin clair a progressé de 0,6 % entre avril et juin, par rapport aux trois mois précédents. Ainsi, la Corée du Sud a enregistré un taux de croissance trimestrielle positif pour la deuxième fois consécutive. Entre janvier et mars, la hausse du PIB était de 0,3 %.Plus en détail, au cours des trois derniers mois, la consommation privée a reculé de 0,1 %, en raison notamment de la baisse des dépenses dans les services de l'hôtellerie et de la restauration. En revanche, l'investissement lié aux produits de propriété intellectuelle a augmenté de 0,4 %. La consommation publique et les investissements dans le BTP ont quant à eux connu une baisse respective de 1,9 % et 0,3 %.En ce qui concerne le commerce extérieur, les exportations se sont contractées de 1,8 % à cause notamment de la baisse des ventes des produits pétroliers et des services de transports, malgré une progression dans les secteurs des semi-conducteurs et des automobiles. Les importations ont pour leur part diminué de 4,2 % à la suite de la baisse des achats de pétrole brut et de gaz naturel.Les exportations nettes représentent ainsi une contribution positive de 1,3 point à la hausse du PIB, tandis que les consommations privée et publique ont contribué négativement à la croissance (soit -0,1 point et -0,4 point).