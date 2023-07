Rencontre à Busan des ministres des Anciens combattants des 22 pays participant à la guerre de Corée

Photo : YONHAP News

Les ministres des Anciens combattants des 22 pays qui ont participé à la guerre de Corée sous le drapeau des Nations unies se réuniront demain à Busan, deuxième ville de Corée du Sud. La conférence est organisée par le ministère sud-coréen des Patriotes et des Affaires des vétérans dans le cadre du 70e anniversaire de l’armistice du conflit fratricide.Parmi les personnalités qui seront présentes, figure le Premier ministre luxembourgeois, Xavier Bettel, qui contera l’histoire des jeunes de son pays ayant alors combattu aux côtés des casques bleus.Le ministre sud-coréen Park Min-shik proposera quant à lui l’adoption d’une déclaration commune visant à reconfirmer l’importance de la liberté défendue avec les 22 pays il y a alors 70 ans de cela, et ainsi à déterminer les efforts conjoints nécessaires à la paix mondiale. Il prévoit également une série d’entretiens en tête-à-tête avec les représentants de plusieurs pays, dont l’Australie, la France et la Turquie.En marge de l’assise, Séoul et Paris concluront une lettre d’intention (LOI), par laquelle les deux nations s’engageront à élargir leur coopération et leur échange en faveur des vétérans internationaux. La France sera représentée au rassemblement par sa secrétaire d’Etat chargée des Anciens combattants et de la Mémoire, Patricia Mirallès.