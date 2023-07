Billboard Hot 100 : Jungkook en tête avec « Seven »

Photo : YONHAP News

Jungkook, membre du boys band BTS, a pris la tête du Billboard Hot 100 avec son premier titre en solo « Seven », peu de temps après avoir intégré ce classement hebdomadaire qui recense les meilleures ventes de singles aux Etats-Unis.Selon le palmarès publié hier, « Seven », sorti le 14 juillet, a généré 21,9 millions de streams et 153 000 ventes de singles numérique et physique, ayant ainsi récolté 6,4 millions de points en termes de diffusion en radio durant la période de recensement.Le cadet du septuor au succès planétaire est ainsi devenu le deuxième soliste de k-pop à atteindre directement le sommet de ce prestigieux palmarès, après Jimin, autre membre de son groupe, qui a réalisé cet exploit avec « Like Crazy » en avril dernier. Les deux chanteurs sont les premiers artistes du pays du Matin clair à atteindre un tel succès, avant cela seule la bande BTS s’était hissée à la tête du classement Billboard Hot 100.