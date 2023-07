La FKI pointe un problème de répartition des investissements en R&D

Photo : YONHAP News

En Corée du Sud, Samsung Electronics est le champion de l’investissement en recherche et développement. C’est ce qui ressort d’une étude menée par la FKI. Cette Fédération sud-coréenne des patrons de conglomérats a analysé les 2 500 premières entreprises mondiales qui ont dépensé le plus en R&D en 2021. Les résultats de cette étude ont été communiqués aujourd’hui.Problème : le géant de l’électronique représentait 49,1 % de l’ensemble des crédits affectés à ces activités dans le pays du Matin clair. Autrement dit, la part de l’investissement du pilier de la R&D nationale est trop élevée par rapport aux autres firmes. A titre de comparaison, les chiffres sont de 21,7 % pour le Royaume-Uni, de 19,8 % pour la France, de 10 % pour la Chine et de 6,3 % pour les Etats-Unis.Cette mauvaise répartition des investissements est également constatée dans les dépenses des cinq premiers groupes d’affaires sud-coréens. Elles représentent 75,5 % du montant total, contre 23,7 % aux USA, 22,2 % dans l’empire du Milieu et 26,1 % au Japon. On a également constaté que seules 2,1 % des 2 500 premières entreprises ayant investi le plus en R&D sont sud-coréennes.Cette étude montre également que les compagnies sud-coréennes n’ont pas investi autant que leurs concurrentes américaines et chinoises entre 2013 et 2021. Sur cette période les entreprises aux Etats-Unis et en Chine ont respectivement multiplié leurs dépenses par 2,3 et 9,6 contre seulement 1,7 pour les firmes sud-coréennes.