Pyongyang lance deux missiles balistiques à courte portée en direction de la mer de l’Est

Photo : YONHAP News

Dans la nuit de lundi à mardi, la Corée du Nord a lancé deux missiles balistiques à courte portée depuis les environs de Pyongyang vers la mer de l'Est, qui se trouve entre la péninsule coréenne et l’archipel japonais.D’après l’état-major interarmées sud-coréen (JCS), les tirs ont été détectés entre 23h55 et minuit. Ces projectiles ont chacun parcouru quelques 400 km avant de chuter en mer. Les autorités militaires sud-coréennes et américaines continuent d’analyser leur nature exacte.Le dernier lancement de missiles balistiques du régime de Kim Jong-un, avant cette bravade nocturne, remonte à il y a cinq jours. Le 19 juillet dernier, il avait tiré deux missiles à courte portée en direction de la mer de l’Est. De l’avis des experts, c’était une démonstration de force face à la venue du sous-marin américain USS Kentucky, au port de Busan. En effet, les deux projectiles ont chacun volé environ 550 km. Il s’agit d’une distance identique à celle qui sépare la capitale nord-coréenne de la ville sud-coréenne de Busan.La nouvelle provocation, serait quant à elle une protestation contre l’arrivée, cette-fois-ci, du sous-marin l’USS Annapolis à une base navale de Jeju, à l’extrême sud-ouest du territoire sud-coréen. Selon Yang Uk, chercheur à l’institut Asan, la Corée du Nord est très sensible à ce genre de déploiement et montrerait ainsi son mécontentement.Tout en qualifiant les tirs répétés du pays communiste de provocation qui nuit à la paix et à la stabilité de la péninsule ainsi que de la communauté internationale, le JCS appelle la Corée du Nord à arrêter ces actes qui vont à l’encontre des résolutions du Conseil de sécurité de l’Onu. Il n’a pas omis d’ajouter que, tout en suivant de près ce qui se passe au nord du 38e parallèle, Séoul restera sur le qui-vive en étroite collaboration avec Washington.