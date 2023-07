La grippe poursuit sa propagation en Corée du Sud

Photo : YONHAP News

Malgré l'arrivée de l'été, la grippe continue de progresser en Corée du Sud. Selon les données publiées aujourd’hui par l'Agence coréenne pour le contrôle et la prévention des maladies (KDCA), le nombre de cas suspects de cette maladie dite saisonnière a été de 30,3 pour 1 000 patients externes durant la période du 9 au 15 juillet.Ce chiffre est en constante hausse depuis la fin du mois dernier. Il est passé de 15 entre le 18 et le 24 juin, à 16,1 la semaine suivante puis à 16,3 celle d'après.Selon les tranches d'âge, les enfants âgés de 7 à 12 ans ont présenté le taux d'incidence des cas suspects le plus élevé, avec 43 cas pour 1 000 patients en consultation. Viennent ensuite les 13-18 ans (25,2 cas) suivis par les un à six ans (18,5 cas).Par ailleurs, les virus responsables du rhume banal tels que les rhinovirus et les adénovirus se propagent également dans le pays. Ces deux espèces affichent respectivement un taux de détection de 18,6 et de 15,9 % chez les personnes atteintes de troubles respiratoires, soit des taux supérieurs à celui du COVID-19, établi à 12,3 %.Face à l'augmentation des maladies respiratoires infectieuses, les autorités sanitaires ont préconisé de mettre en place les mesures préventives nécessaires : se laver les mains avant et après chaque visite dans des lieux fermés et de promiscuité. Elles ont également recommandé, de porter un masque dans les établissements à haute fréquentation ainsi que dans les transports en commun, particulièrement pour les personnes vulnérables.