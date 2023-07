Les maladies infectieuses en forte hausse dopée par les voyages à l’étranger

Photo : YONHAP News

Après la levée des restrictions sanitaires liées à la pandémie de COVID-19, les voyages à l’étranger ont repris, et les maladies infectieuses importées aussi. Ces dernières sont en forte augmentation en Corée du Sud.De ce fait, l’Agence pour le contrôle et la prévention des maladies (KDCA) a établi la liste des sept maladies auxquelles il faut faire attention, décrivant leurs caractéristiques et expliquant les gestes barrières à adopter afin d’éviter leur contamination. Il s’agit notamment de la dysenterie bacillaire, du choléra, de la rougeole et de quatre maladies virales transmises à l'homme par des moustiques, dont la dengue.Cette année, un total de 154 cas liés à ces sept maladies ont été recensés jusqu’au 15 juillet, contre 46 sur la même période de l’an dernier. La majorité de ces maladies était transmise par les moustiques.La KDCA appelle à une vigilance particulière face au cas de dengue dont le nombre est en forte progression dans les pays d’Asie du Sud-est, l’une des destinations préférées des sud-Coréens.Afin de prévenir sa propagation, les autorités sanitaires mettent en place jusqu’au mois de novembre des tests rapides et gratuits pour les cas suspects arrivant de ces pays, et ce dans 13 centres qui se situent dans les ports et aéroports à travers tout le territoire.