Construction navale : un sud-Coréen dirigera pour la 1ère fois le CESS

Photo : YONHAP News

Un sud-Coréen a été élu pour la première fois à la tête du « Committee for Expertise of Shipbuilding Specifics (CESS) », un organe international représentatif de l’industrie de la construction navale, qui regroupe la Corée du Sud, l’Europe, les Etats-Unis, le Japon et la Chine.Il s’agit de Shin Jong-gye, conseiller technique de HD Shipbuilding & Offshore Engineering, l’un des géants sud-coréens du secteur. Ayant obtenu son doctorat au fameux Institut américain de technologie du Massachusetts (MIT), il a enseigné à l’université nationale de Séoul.Crée en 1994, le CESS joue le rôle de messager entre la filière de la construction navale et la communauté internationale. L’élection de Shin à son poste de président permettra au pays du Matin clair d’élargir son influence sur les marchés mondiaux des navires et des transports maritimes.