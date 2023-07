Pyongyang : de nouveaux villages résidentiels se construisent à une vitesse effrénée

Photo : KBS News

La KBS, la maison-mère de KBS WORLD Radio, a entamé une nouvelle série de reportages consacrés à la Corée du Nord. Ses différentes facettes seront dévoilées et analysées. Les chroniques seront accompagnées d’images satellites et d’avis d‘experts à l’appui. Le tout premier numéro a porté sur les projets de construction de nouveaux quartiers résidentiels à Pyongyang.Le chantier le plus emblématique dans la capitale nord-coréenne est celui du district de Hwasong. En avril dernier, peu avant l'anniversaire de Kim Il-sung, le fondateur du régime, un nouveau quartier comptant 10 000 foyers a été inauguré et a commencé à accueillir les résidents. L’analyse des images satellites montre la vitesse à laquelle ces logements ont été construits. C'est vers la fin 2021 que des logis d'ouvrier ont été installés sur une immense friche vide. En février de l'année suivante, les travaux de construction ont débuté. En l'espace de seulement huit mois, la plupart des immeubles étaient sur pieds, dont deux tours de 40 étages. Le nombre cumulé d'ouvriers mobilisés est estimé à 16 millions, à raison de 45 000 par jour.Cependant, sur les photos satellites, la circulation semble peu importante. Les réseaux de distribution de gaz et d'eau sont défaillants selon certains spécialistes. Le professeur de l'université de Kyungnam, Lim Eul-chul, estime que les infrastructures nécessaires aux nouveaux logements ont été sacrifiées au profit de la vitesse de construction, précisant que le nouveau village de Hwasong a été achevé en seulement 14 mois alors qu’un tel projet prend environ cinq ans en temps normal. Pour lui, ce genre de travaux de grande ampleur sont souvent réalisés dans un but propagandiste à l'approche de grands événements du régime.Hong Min, chercheur à l'Institut coréen pour l'unification nationale, affirme pour sa part que le régime de Kim Jong-un multiplie les projets de construction d'envergure pour rattraper l'échec de son plan de développement économique quinquennal. D’ailleurs, le pays communiste a déjà lancé la deuxième phase de la construction du district de Hwasong en février dernier, sans même attendre la fin de la première phase.