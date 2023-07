Nouvel entretien téléphonique entre les négociateurs nucléaires sud-coréen, américain et japonais

Photo : KBS News

Les négociateurs nucléaires sud-coréen, américain et japonais se sont de nouveau entretenus aujourd’hui par téléphone. Leurs discussions ont porté cette fois sur les célébrations du 70e anniversaire de l’armistice de la guerre de Corée au nord du 38e parallèle ainsi que sur la réponse à donner aux nouveaux tirs de missiles balistiques de courte portée de Pyongyang.Kim Gunn, Sung Kim et Takehiro Funakoshi ont condamné d’une seule voix la dernière provocation balistique, qui selon eux, constitue une violation grave de plusieurs résolutions du Conseil de sécurité de l’Onu ainsi qu’une menace pour la paix et la stabilité aussi bien dans la région que dans de monde.Les trois parties ont également convenu de réagir avec fermeté à toute nouvelle bravade du pays communiste en étroite coopération sécuritaire, tout en scrutant de très près l’évolution de la situation dans le nord de la péninsule. Leurs émissaires auraient également échangé sur la possibilité pour le Nord de rouvrir ses frontières qui ont été fermées depuis l’apparition du COVID-19 ainsi que sur le prochain déplacement d’une délégation chinoise, invitée par Pyongyang aux événements célébrant l’anniversaire du cessez-le-feu de 1953.