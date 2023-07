Photo : YONHAP News

Le nombre de vues du clip « Rock With You » du groupe sud-coréen Seventeen sur YouTube a dépassé les 100 millions. Selon Pledis Entertainment, sa maison de promotion, cet exploit a été accompli mardi à 19h39.Sortie en octobre 2021, « Rock With You », chanson-titre du 9e mini album du boys band intitulé « Attacca », a été choisie « meilleure chanson K-Pop 2021 » par le magazine Time.Composé de 13 artistes, Seventeen possède désormais sept titres visionnés plus de 100 millions de fois sur le fameux site d’hébergement de vidéos. À noter que son « Don’t Wanna Cry » a cumulé jusqu’ici 200 millions de vues.