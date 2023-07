Yoon Suk-yeol reçoit Xavier Bettel à Yongsan

Photo : YONHAP News

Le président de la République a reçu hier les dirigeants du Luxembourg et de la Nouvelle-Zélande au Bureau présidentiel de Yongsan, à Séoul. Leur visite a été organisée à l’occasion du 70e anniversaire de l’armistice de la guerre de Corée et de la Journée de la participation des armées des forces de l’Onu à la guerre de Corée, le 27 juillet.Yoon Suk-yeol a accueilli d’abord le Premier ministre luxembourgeois Xavier Bettel et des vétérans de la guerre de Corée, ainsi que des membres de leurs familles. Selon son porte-parole Lee Do-woon, les deux dirigeants ont décidé d’élargir les échanges commerciaux et les investissements bilatéraux, et de renforcer la coopération dans l’industrie spatiale et les technologies quantiques.Le numéro un sud-coréen a également mis l’accent sur une réponse unie de la communauté internationale face aux menaces nucléaires et balistiques du régime nord-coréen. Son homologue luxembourgeois a, pour sa part, proposé de continuer à soutenir l’Ukraine, en évoquant le récent déplacement de Yoon dans le pays attaqué par la Russie.Le chef de l’État sud-coréen s’est entretenu ensuite avec la gouverneure générale néo-zélandaise, Cindy Kiro. Il a exprimé sa gratitude pour le sacrifice et le dévouement des soldats de la Nouvelle-Zélande au conflit fratricide. Les deux leaders ont estimé que les deux nations avaient développé leurs relations dans divers domaines, en s'appuyant sur des valeurs communes. Ils ont aussi partagé l’avis que Séoul et Wellington devraient stimuler davantage les échanges entre les futures générations, notamment dans le tourisme et la culture.