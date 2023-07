Le ministre des Affaires étrangères entame une tournée en Europe

Photo : YONHAP News

Le ministre sud-coréen des Affaires étrangères entame, aujourd’hui, une tournée en Europe qui doit l’emmener en Autriche, en Turquie, en Italie et enfin au Vatican.Lors d’un brifeing régulier qui s’est tenu hier, la porte-parole adjointe du ministère Ahn Eun-ju a fait savoir que Park Jin entreprendra des discussions bilatérales avec les pays concernés au cours de son déplacement qui se poursuivra jusqu’au 2 août.Sa première destination est donc l’Autriche, où il discutera avec Alexander Schallenberg, ministre fédéral des Affaires européennes et internationales, du renforcement de la sécurité économique, de la coopération industrielle dans le domaine de la technologie de pointe et de la collaboration culturelle. Par ailleurs, Park profitera de l’occasion pour promouvoir la candidature de Busan pour accueillir l’exposition universelle de 2030 auprès des hautes personnalités autrichiennes.Le chef de la diplomatie du pays du Matin clair se déplacera ensuite en Turquie, le 29 juillet, où il rencontrera son homologue, Hakan Fidan, pour faire le point sur les efforts conjoints de redressement et de reconstruction après le tremblement de terre dévastateur qui a fait plus de 50 000 victimes.Park Jin s’envolera ensuite pour l’Italie le 31 juillet, où il sera reçu par le ministre des Affaires étrangères Antonio Tajani. Leurs discussions se porteront sur la coopération économique, surtout dans le domaine de l’espace et de l’aviation. De plus, ils étudieront les moyens pour renforcer les efforts de collaboration sur la scène internationale, d’autant que l’Italie accueillera le sommet du G7 l’année prochaine.Avant de rentrer à Séoul, le ministre rencontrera le cardinal Pietro Parolin, secrétaire d’État du Vatican, ainsi que Paul Gallagher, ministre des Affaires étrangères du Saint-Siège.