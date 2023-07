Jour de la victoire : Kim Jong-un rend hommage aux martyrs ainsi qu'aux soldats chinois

Photo : YONHAP News

Le dirigeant nord-coréen s’est rendu, hier, au Cimetière des martyrs de la guerre de libération de la patrie ainsi qu'à celui des soldats chinois à l’approche du 70e anniversaire du cessez-le-feu célébré sous le nom de « Jour de la victoire » au Nord. C’est ce qu’a rapporté, aujourd’hui, l'Agence centrale de presse nord-coréenne (KCNA).Kim Jong-un aurait déclaré que le miracle du 27 juillet constituait une grande victoire dans l’histoire de l’Homme, laquelle a provoqué la défaite des États-Unis et a permis d'éviter une autre guerre mondiale. L’homme fort de Pyongyang a affirmé que cette victoire obtenue par le sang des populations chinoise et nord-coréenne était l’expression de sa force vitale, avant d’ajouter que la tradition d’unité entre les deux alliés perdurerait. Il a également souligné que, tant que la République populaire démocratique de Corée conservera son esprit héroïque, elle restera sur la voie de la réussite.Le chef suprême a été accompagné de sa sœur Kim Yo-jong, son secrétaire Jo Yong-won, la ministre des Affaires étrangères Choe Son-hui et le ministre de la Défense Kang Sun-nam.Par ailleurs, la KCNA a fait savoir que la délégation militaire russe était arrivée hier dans la capitale nord-coréenne pour participer à des cérémonies célébrant ce « Jour de la victoire ».