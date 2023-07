Photo : YONHAP News

À seulement 20 ans, Hwang Sun-woo est monté hier sur le podium des Mondiaux de natation 2023 tenus à Fukuoka. Le nageur sud-coréen a pris la troisième place du 200 m nage libre, à seulement un centième du champion britannique Matthew Richards.Le médaillé de bronze a ainsi battu un record national à 1’44”42, devenant le premier sud-Coréen à remporter une récompense lors de deux championnats consécutifs. L’année dernière, à Budapest, il avait déjà décroché le métal le moins précieux.L’événement sportif international, qui en est à sa 20e édition, a débuté le 14 juillet et se terminera ce dimanche au Japon. 75 épreuves sont disputées dans six disciplines, dont la nage libre, la natation artistique, la natation sportive, le plongeon, le plongeon de haut vol et enfin le Water-polo.