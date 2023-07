FMI : la prévision de la croissance économique sud-coréenne abaissée à 1,4 %

Photo : YONHAP News

Le Fonds monétaire international (FMI) a de nouveau révisé à la baisse sa prévision de croissance sud-coréenne pour 2023. Son nouveau rapport, publié hier, table désormais sur une croissance de 1,4 %. Il s’agit d’un recul de 0,1 point par rapport à ses prévisions d’avril.L’institution financière avait anticipé, en avril 2022, une croissance de 2,9 % pour le pays du Matin clair en 2023, mais a depuis abaissé ce chiffre à cinq reprises. Elle l’a notamment ramené à 1,7 % en janvier et à 1,5 % en avril. Cependant, elle l’a maintenu à 2,4 % pour 2024.L'Institut de développement de Corée (KDI) et l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) prédisent, quant à eux, que la croissance sud-coréenne sera de 1,5 %, supérieur au chiffre de 1,4 qu’avait estimé la Banque asiatique de développement (BAD). La Banque de Corée (BOK) et le gouvernement sud-coréen ont présenté le même chiffre que le FMI.Le ministère des Finances a estimé que cette révision à la baisse était due au ralentissement de la relance de l’industrie des semi-conducteurs et aux effets de la réouverture économique de la Chine, plus faibles que prévu.L’institution basée à Washington a anticipé une croissance mondiale à 3 % en 2023, contre 2,8 lors de son estimation précédente en avril. Elle a expliqué que l’économie mondiale s’était redressée notamment grâce à une atténuation de l’instabilité sur les marchés financiers et à une forte hausse de la consommation de services, après la pandémie de COVID-19. Néanmoins, elle a recommandé aux États de maintenir une politique d’austérité, le taux de hausse de l'indice d'inflation sous-jacente étant toujours élevé.