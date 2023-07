Fukushima : Séoul et Tokyo mènent des consultations sur le rejet des eaux

Photo : YONHAP News

Séoul et Tokyo ont tenu hier une réunion au Japon pour discuter des demandes formulées par le chef de l’État sud-coréen lors du dernier sommet avec le Premier ministre japonais, le 17 juillet, en Lituanie, au sujet du rejet des eaux contaminées de la centrale nucléaire accidentée de Fukushima.La partie sud-coréenne a été représentée par Yun Hyun-soo, directeur général du bureau du changement climatique, de l’énergie, de l’environnement et des affaires scientifiques au ministère des Affaires étrangères. Quant à l’archipel, par Atsushi Kaifu, directeur général du département du désarmement, de la non-prolifération et des sciences du ministère japonais des Affaires étrangères.Pour rappel, Yoon Suk-yeol avait demandé à Fumio Kishida de permettre à des experts sud-coréens de participer au processus d’inspection du déversement des eaux en question, de partager les informations liées au rejet en temps réel et d’arrêter son plan, en cas de dépassement des limites autorisées en matière de concentration d'éléments radioactifs. Ces trois demandes auraient fait l’objet de discussions de mardi.Le gouvernement sud-coréen devrait publier les conclusions de la réunion lors d’un briefing prévu aujourd’hui.