Le Nicaragua va ouvrir une ambassade à Pyongyang

Photo : YONHAP News

Le Nicaragua va ouvrir une ambassade en Corée du Nord. Si on en croit l’édition de mardi de « La Prensa Managua », les deux pays ont récemment conclu un accord à ce sujet.Selon le quotidien nicaraguayen, la vice-présidente du pays, Rosario Murillo, a déclaré qu’ils avaient reçu la délégation envoyée par Kim Jong-un et obtenu, à cette occasion, l’appui concernant l’établissement de la mission diplomatique à Pyongyang. Cette dernière n’est autre que l’épouse du numéro un Daniel Ortega.Pour rappel, le régime Ortega-Murillo a plongé le pays dans un isolement international en raison de violations généralisées des droits de l'Homme. Le binôme a par ailleurs été interdit d’entrée aux États-Unis en 2021 et a été exclu de la liste des invités au Sommet des Amériques l’année suivante, à l’instar de Cuba et du Venezuela.La Corée du Nord avait établi une ambassade à Managua en 1979, avant que celle-ci ne ferme ses portes en 1995. Au Nicaragua, on estime que le royaume ermite va dépêcher de nouveau une délégation diplomatique sur place.