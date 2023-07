SK Hynix : perte d’exploitation de 2 882 milliards de wons au 2e trimestre

Photo : YONHAP News

SK Hynix a affiché une perte d’exploitation de 2 882 milliards de wons, soit 2,04 milliards d’euros, au deuxième trimestre de cette année. C'est ce qu'a annoncé ce matin le fabricant de semi-conducteurs.Pour rappel, un an plus tôt, SK Hynix avait enregistré un bénéfice d’exploitation de 4 197 milliards de wons, une somme équivalente à 2,97 milliards d’euros. Cependant, ce chiffre a subi trois baisses consécutives depuis le dernier trimestre de 2022, année durant laquelle la perte d’exploitation de la firme avait atteint 1 701 milliards de wons ou 1,21 milliard d’euros.Au deuxième trimestre 2023, son chiffre d’affaires s’est établi à 7 305 milliards de wons, soit 5,2 milliards d’euros, et la perte nette d'exploitation à 2 987 milliards de wons ou 2,11 milliards d’euros.Les pertes enregistrées au premier semestre s’expliquent par l’aggravation du marché des mémoires, due à la récession économique mondiale. La société explique que le second semestre devrait par conséquent marquer une forte tendance baissière de la production. Elle s’attend cependant à une amélioration de ses résultats en raison de la hausse de la demande pour les produits utilisés dans les serveurs d’intelligence artificiels, tels que les mémoires DDR5 et HBM.