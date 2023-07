Confiance des consommateurs : à la hausse pour le deuxième mois consécutif

Photo : YONHAP News

Les consommateurs sud-coréens sont restés optimistes en juillet. L’indice composite de confiance des consommateurs (CCSI) est resté au-delà de la barre des 100 pour le deuxième mois consécutif. Selon les données publiées ce matin par la Banque de Corée (BOK), le chiffre s’est établi à 103,2, soit 2,5 points de plus que le mois dernier.La BOK précise qu’il s’agit de la cinquième hausse consécutive, démontrant le ralentissement de la hausse des prix, la relance de la consommation et l’espoir d’une amélioration des exportations. En particulier, la confiance des consommateurs sur la situation économique actuelle de leur ménage a augmenté pour atteindre 91 en juillet, contre 89 en juin. Les prévisions sur les revenus des ménages sont également plus optimistes que le mois dernier, passant de 98 à 99.Par ailleurs, les perspectives sur les prix immobiliers ont crû de deux points, pour s’élever à 102. La banque centrale explique que ce chiffre reflète l’espoir des consommateurs de voir le marché immobilier se redresser, suite à l’augmentation du nombre de transactions immobilières et au ralentissement de la chute des prix des logements.Le sentiment des consommateurs sur les circonstances économiques intérieures et l’indice des perspectives économiques ont progressé de cinq points pour atteindre respectivement 75 et 84. Les inflations prévues et ressenties ont, quant à elles, respectivement reculé de 0,2 et de 0,3 point sur un mois pour atteindre 3,3 et 4,3 %.