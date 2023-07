Photo : YONHAP News

Au lendemain d’une journée maussade et pluvieuse sur l’essentiel du pays, le ciel sud-coréen est resté chargé ce mercredi, malgré quelques timides améliorations et un soleil un peu plus présent. Côté température, inutile de se couvrir, le mercure reste très élevé, avec notamment 30 °C à Séoul, 31 °C à Daejeon et 33 °C à Cheongju et à Daegu.Météo-Corée ne se montre pas beaucoup plus optimiste pour les prochains jours. La chaleur et les pluies devraient en effet encore être d’actualité demain, avec des températures en légère hausse.