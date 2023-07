Séoul cherche à renforcer le contrôle sur les manifestations

Photo : YONHAP News

Sur la base des résultats du débat national sur le renforcement des sanctions contre les rassemblements et les manifestations, l’exécutif a demandé que soient révisés les lois et les décrets de manière à les restreindre.Sur le site internet du Bureau présidentiel de Yongsan, un vote a en effet été mis en ligne entre le 13 juin et le 3 juillet. Plus de 182 000 personnes y ont participé. Ainsi, 71 % des votants se sont prononcés pour le renforcement du contrôle des rassemblements et des manifestations, et plus de 82 % des sondés ont dit avoir subi des dommages lors de ce genre d'événement.Kang Seng-kyu, le premier secrétaire présidentiel aux affaires sociales, a plaidé pour une amélioration du système visant à protéger la vie quotidienne de la population et à maintenir l’ordre public.Les réglementations liées à l’occupation des routes lors de sit-in et la limitation sonore devraient d’abord être renforcées. L’exécutif a recommandé ensuite de résoudre les problèmes de manifestations nocturnes. Celles-ci doivent être traitées par modification de lois, ce qui nécessite des discussions au Parlement. Le gouvernement a demandé également de proposer des moyens légaux destinés à surveiller les rassemblements illicites.Le débat fut âpre entre les partisans du pour et du contre, dont les opinions étaient diamétralement opposées. Le bureau présidentiel a expliqué qu’il ne l’avait pas lancé pour arriver à un résultat prédéfini. Avant d’ajouter qu’il n’était pas possible non plus de voter à plusieurs reprises pour affecter le résultat final.