Après le jangma, la canicule

Enfin ! Le « jangma » ou la saison des pluies estivale s’est officiellement achevée ce mercredi en Corée du Sud. Et déjà, une alerte à la canicule a été lancée.Cette année, la mousson avait débuté le 25 juin à Jeju. Selon Météo-Corée, elle a pris fin hier sur l’île méridionnale et aujourd’hui dans le reste du pays.Le cumul des précipitations a dépassé cet été 641 mm, soit le double de la normale. À noter également que le taux de précipitation et le nombre de jours de pluies ont marqué un nouveau record depuis 1973, date à laquelle le pays a commencé à recenser ces données.Côté dégâts, le bilan humain a atteint 47 morts, tandis que trois personnes sont toujours portées disparues. On a aussi dénombré quelque 20 000 sinistrés, parmi lesquels plus de 1 600 personnes n’ont toujours pas réintégré leur logement.Le ministère de l’Administration publique et de la Sécurité, qui a versé plus de 10 milliards de wons d’aide, a décidé d’octroyer 13 milliards de wons de subventions supplémentaires aux neuf communes et provinces les plus touchées par la catastrophe naturelle.Le « jangma » laisse dès aujourd’hui place à une importante vague de chaleur qui sera accompagnée d’averses. Du coup, l’alerte à la canicule a été émise pour une grande partie du pays où il fera très chaud avec des températures avoisinant les 33 °C. De fortes averses, de 30 à 60 mm par heure, parfois orageuses, sont également attendues sur l’ensemble du territoire.