Fortes pluies : première réunion du groupe de travail entre la majorité et l’opposition

Photo : YONHAP News

La majorité et l’opposition ont tenu aujourd’hui la première réunion du groupe de travail pour discuter de la réparation des dégâts causés par les fortes pluies et des moyens de soutien.Lee Yang-soo, un des chefs adjoints du groupe parlementaire du Parti du pouvoir du peuple (PPP), a déclaré que les quatre commissions parlementaires concernées s’étaient accordés à créer des lois pour répondre aux dommages causés par les intempéries. Son homologue du Minjoo, Song Ki-hun, a fait savoir, de sa part, que les deux côtés discuteraient des détails.Les députés des deux camps prévoient de trouver un accord sur des lois visant à reconstruire les zones sinistrées et à prévenir les inondations au sein du groupe de travail, et de les adopter le plus vite possible lors d’une séance plénière. Ils devraient poursuivre leurs discussions lundi prochain.