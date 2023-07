Guerre de Corée : les restes des soldats sud-coréens rapatriés 73 ans plus tard

Photo : YONHAP News

Les dépouilles mortelles des soldats sud-coréens décédés lors de la guerre de Corée ont regagné pour la 1re fois leur pays natal en 73 ans, après avoir été rapatriées depuis Hawaï par un F-35, un avion de transport militaire.Une cérémonie de rapatriement a été organisée hier à l'aéroport de Séoul en présence du président de la République et des hauts officiels du pays du Matin clair. Il s'agit du 5e événement du genre présidé par un chef d'État. Les cercueils en bois recouverts du « Taegeukgi », le drapeau national, ont été accueillis avec un grand respect.Certaines dépouilles ont été récupérées par l'armée américaine lors du conflit et conservées à Hawaï aux États-Unis, d’autres ont été découvertes par la Corée du Nord entre 1990 et 1994 ou exhumées conjointement par les armées américaine et nord-coréenne entre 1996 et 2005, avant d’être transférées aux USA.Parmi elles se trouvent les restes du soldat de 1re classe Choi Im-rak, qui avait péri en 1950 dans la bataille de Chosin. Son frère cadet et son neveu, le maître principal de la marine sud-coréenne, ont participé à la cérémonie.Le soldat mort s'est vu décerner à titre posthume la médaille d'ancien combattant par le président Yoon et sera enterré au Cimetière national de Séoul.Le gouvernement a fait savoir que les restes des six militaires inconnus seront soumis à une analyse détaillée pour leur identification.Depuis 2012, la Corée du Sud a reçu au total les dépouilles de 313 soldats morts rapatriés en sept occasions, dont 19 ont été identifiés.