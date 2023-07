Partie de golf durant les intempéries : le maire de Daegu suspendu de son parti pour 10 mois

Photo : YONHAP News

Le maire de Daegu, Hong Joon-pyo, a été suspendu de sa qualité de membre du Parti du pouvoir du peuple (PPP) pour 10 mois, selon une décision rendue hier par le comité d’éthique du parti présidentiel.Ancien rival de Yoon Suk-yeol à la primaire présidentielle de 2022, Hong Joon-pyo était sous le feu des critiques pour avoir joué au golf le 15 juillet alors que le pays subissait de très fortes pluies et que la mairie se préparait à d’éventuelles inondations.Interrogé par la presse, le maire de la quatrième ville sud-coréenne s’est défendu, en soutenant qu’il n’existait « aucune règle empêchant les fonctionnaires de jouer au golf le week-end ». L’instance interdisciplinaire a cependant dénoncé « des paroles et des actes à mille lieux du sentiment du peuple », lesquels, par ailleurs, portent atteinte à l’image du parti.L’intéressé ne s’est, quant à lui, pas présenté à la réunion du comité pour apporter des explications. Mais dès la décision prise par ce dernier, il a écrit sur son compte Facebook « disposer encore de trois ans », soit la durée restante de son mandat à la tête de la ville de Daegu, et souhaiter vivement que « la polémique désenfle ».