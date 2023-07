Corée du Nord : Kim Jong-un reçoit le ministre russe de la Défense

Photo : YONHAP News

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a reçu hier le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou et sa délégation, arrivés la veille à Pyongyang pour les commémorations du 70e anniversaire de la signature de l'armistice de la guerre de Corée du 27 juillet 1953.Selon l'agence de presse gouvernementale du pays communiste (KCNA), le chef suprême et ses invités sont revenus sur « la longue histoire d’amitié » entre leurs pays et ont échangé sur des dossiers d’intérêt commun liés à la défense, ainsi que sur l’environnement sécuritaire régional et international.La teneur exacte de leurs discussions n’a pas été révélée, mais selon plusieurs observateurs, les deux parties auraient exprimé leur sentiment concernant un vent de nouvelle guerre froide qui soufflerait sur le monde, après l’invasion russe en Ukraine. Il aurait également été question de la vente d’armes nord-coréennes à la Russie. Ainsi, Pyongyang semble serrer les rangs avec Pékin et Moscou face au bloc Séoul-Washington-Tokyo.On a également appris que Choïgou avait remis à Kim Jong-un une lettre personnelle du président russe Vladimir Poutine.Le Nord a par ailleurs organisé hier des banquets pour les délégués russes et chinois. La délégation de Pékin a elle aussi été conviée aux célébrations de ce « jour de la victoire », ainsi que l’appellent les nord-Coréens, lesquelles seront conduites par Li Hongzhong, membre du Bureau politique du comité central du Parti communiste.