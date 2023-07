La commémoration du 70e anniversaire de l'armistice de la guerre de Corée a lieu à Busan

Photo : YONHAP News

À l’occasion du 70e anniversaire de l’armistice de la guerre de Corée et de la Journée de la participation des armées des forces de l’Onu à la guerre de Corée, une cérémonie sera organisée ce soir à Busan, la ville portuaire située au sud-est du pays.Sous le slogan « la liberté obtenue par le dévouement, le futur par l'alliance », l'événement rassemblera pas moins de 4 000 invités, dont 62 anciens combattants venus des forces armées onusiennes, et des vétérans sud-coréens.Un dîner officiel a également été tenu hier pour exprimer la gratitude aux anciens combattants et à leurs familles.Ce rassemblement a débuté par une minute de silence en hommage aux soldats enterrés à Busan, suivie par la remise de la médaille de l'« apôtre de la paix », un honneur qui a été rendu aux treize anciens combattants présents.Une décoration a également été remise à Ernest R. Holden par le ministre sud-coréen des Patriotes et des Anciens combattants. Ce vétéran australien âgé de 91 ans avait été blessé suite à l'explosion de mines lors de la recherche de son compagnon d’armes porté disparu.Lors de son discours de félicitations, la gouverneure générale néo-zélandaise, Cindy Kiro, a déploré la division du pays causée par la guerre fratricide et l’incapacité de la conclure par un traité de paix.Le moment le plus émouvant de la soirée a sans conteste été l’interprétation d’« Arirang », le chant traditionnel coréen, par deux anciens combattants, Robert Nelson et Colin Thackery, ancien vainqueur de l'émission « Britain's Got Talent ».