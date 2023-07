Photo : YONHAP News

La veille du 70e anniversaire du cessez-le-feu qui avait mis fin à la guerre de Corée, le président des États-Unis a publié une déclaration à la mémoire des soldats ayant participé au conflit de 1950 à 1953, comme le veut la tradition.Joe Biden a affirmé que l’alliance américano-sud-coréenne, née de sacrifices respectifs, contribuait pleinement à la paix et à la prospérité du monde entier, rappelant par ailleurs que les militaires américains et coréens qui ont combattu côte à côte ont « bravé les dangers et les privations, affrontant la guerre et la mort pour défendre la démocratie ».Comme l’année dernière, l’actuel locataire de la Maison blanche n’a adressé aucun message à la Corée du Nord.Le porte-parole des Nations unies a, pour sa part, appelé à la reprise d’un dialogue diplomatique pour atténuer les tensions dans la péninsule.