Le gouvernement sud-coréen fait de la Kasa une tour de contrôle de l'aérospatiale

Photo : YONHAP News

Le ministère sud-coréen de la Science et des TIC a rendu publiques aujourd'hui les lignes directrices relatives à la création et à la gestion de l'Administration nationale de l'aéronautique et de l'espace (Kasa).La Kasa deviendra la tour de contrôle du développement aérospatial du pays et servira de bureau exécutif de la Commission nationale de l'espace, dont le président sera occupé, non plus par le Premier ministre, mais par le chef de l'État.Selon le ministère, l'administration en question sera composée de départements dédiés aux lanceurs spatiaux, aux sciences et à l'exploration aérospatiales, aux satellites, et aux industries de l'aérospatiale.L'organe qui verra le jour très prochainement aura également pour objectif l'élaboration des politiques et la coopération internationale en la matière.Les missions aérospatiales réparties actuellement dans plusieurs ministères seront également transmises à la Kasa, et les universités et instituts spécialisés exécuteront, en dehors de leurs recherches indépendantes, des projets commandés par cette administration.Toutefois, les projets de l'aérospatiale militaire et la sécurité aéronautique resteront respectivement au sein du ministère de la Défense et du ministère de l'Aménagement du territoire.Pour rappel, le gouvernement sud-coréen a décidé en mai 2022 de créer la Kasa et a mis sur pied une équipe à cet effet six mois après, avant de déposer au Parlement, en avril 2023, le projet de loi spéciale relative à la création de cette administration.