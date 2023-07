Le ministre des Finances se veut rassurant après une nouvelle hausse des taux directeurs américains

Photo : YONHAP News

La Réserve fédérale des États-Unis a relevé hier ses taux directeurs d’un quart de point, désormais dans la fourchette de 5,25 à 5,5 %, des chiffres qui n’ont jamais été aussi élevés depuis 2001.Quelques heures après la décision de l’institution américaine, le vice-Premier ministre sud-coréen chargé de l'économie a convoqué une nouvelle réunion avec le gouverneur de la Banque de Corée (BOK) et les patrons des régulateurs financiers.À cette occasion, Choo Kyung-ho s’est voulu rassurant face à l’inquiétude de certains acteurs de l’économie nationale. Selon lui, les marchés financiers du pays du Matin clair demeurent stables dans leur ensemble. Il s’est néanmoins engagé à prendre, si nécessaire, des mesures destinées à les renforcer.Choo, qui occupe aussi la fonction de ministre de l’Économie et des Finances, a assuré que les étrangers continuaient d’investir en Corée du Sud et que le marché des devises était en bonne santé.