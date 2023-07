Séoul et Washington poursuivent leur coopération face aux pirates nord-coréens

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et les États-Unis redoublent d’efforts pour bloquer les activités cybercriminelles de la Corée du Nord, lesquelles constituent une nouvelle source de financement du développement de ses armes atomiques et de ses missiles.À cet effet, les deux pays ont tenu hier à Séoul la quatrième réunion de leur groupe de travail dédié, l’occasion pour eux d’évaluer leur collaboration dans la lutte contre les cybermenaces de Pyongyang et de se concerter sur les mesures à mettre en place à l’avenir.Leurs représentants ont en effet estimé que l’État communiste s’appropriait chaque année plusieurs milliards de dollars grâce au vol de « cryptomonnaies » et à l’embauche d’informaticiens dans les multinationales des technologies de l'information. Dans la foulée, ils se sont engagés à continuer de travailler en étroite collaboration afin d’empêcher le Nord de dérober les monnaies numériques et de blanchir l’argent ainsi gagné.Il a également été décidé entre les deux pays de partager les informations sur les cyberactivités dans lesquelles sont impliqués les hackers nord-coréens, sans oublier les efforts diplomatiques auprès des organisations internationales et des pays où est présente la main-d’œuvre nord-coréenne spécialisée dans les technologies de l’information.