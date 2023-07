COVID-19 : les contaminations repartent à la hausse

Photo : YONHAP News

Le nombre de nouveaux cas positifs au COVID-19 repart à la hausse. Dans la troisième semaine de juillet, plus de 36 200 contaminations ont été recensées par jour, soit une augmentation de 36 % en sept jours, dépassant même la barre des 40 000 cas positifs quotidiens depuis la fin de la semaine dernière.Le virus se propage plus vite chez les plus de 60 ans. Dans cette tranche d’âge, le nombre de patients a progressé de 44 % en une semaine.Même constat pour l’épidémie de grippe, qui habituellement s’affaiblit en été. Cette année, les cas suspects ne cessent de grimper, de quoi pousser les autorités sanitaires à maintenir leur alerte, qui avait été déclenchée en septembre dernier.Un élément plutôt rassurant est le faible taux d’hospitalisation et de létalité constaté par l’Agence pour le contrôle et la prévention des maladies (KDCA). Celle-ci envisage d’ailleurs un nouveau déclassement du COVID-19 pour abaisser son niveau à celui de la grippe saisonnière.