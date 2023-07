La démographie sud-coréenne continue de baisser pour la deuxième année consécutive

Photo : YONHAP News

La population sud-coréenne comptait 51 690 000 habitants en 2022, soit 46 000 de moins par rapport à l’année précédente, enregistrant un recul pour la deuxième année consécutive.Le nombre de sud-Coréens passe désormais sous le seuil symbolique des 50 millions, avec 49 940 000 habitants, en raison de la dégringolade du taux de natalité.Quant aux étrangers résidant dans le pays du Matin clair, le Bureau des statistiques de Corée (Kostat) en a recensé 100 000 de plus qu'en 2021, une évolution permise par la levée des restrictions relatives à l'entrée sur le territoire qu’avait imposé la pandémie de COVID-19. Cela explique que le déclin démographique se soit réduit par rapport à l'an dernier. Autrement dit, le vieillissement de la population et la chute du taux de naissance ont été compensés par l’arrivée d'immigrants étrangers.À noter que la tranche démographique à avoir enregistré le plus net recul est celle des enfants et adolescents âgés de moins de 15 ans, qui sont 3,7 % de moins que l’année dernière à la même période, ce qui porte le total à 5 860 000. La population en âge de travailler, de 15 à 64 ans, n'a pas non plus été épargnée : elle affiche en effet une baisse annuelle de 260 000 individus.En revanche, 9 150 000 habitants âgés de 65 ans et plus ont été recensés, ce qui constitue une hausse de 5 %.L'indice de vieillissement, qui fait référence au nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 jeunes, est de 156. Un record ! En 2016, il était de 100.Et les perspectives ne sont guère plus réjouissantes. Le Kostat a en effet prévu la diminution de 30 % de la population, qui atteindrait alors 38 000 000 d’habitants en 2070.