Photo : YONHAP News

Les jours se suivent et se ressemblent en Corée du Sud. La chaleur et les pluies, faibles ou modérées, parfois orageuses, se sont maintenues sur l’ensemble du pays, et les températures sont restées élevées ce jeudi. On a ainsi enregistré 31 °C à Busan, 33 °C à Séoul et à Daejeon, et jusqu'à 34 °C à Cheongju et à Gwangju.Alors que la saison des pluies a officiellement pris fin hier, le typhon Doksuri (qui signifie « aigle » en coréen) continue de perturber les conditions météorologiques. Des averses sont donc encore à prévoir dans les prochains jours, sans pour autant contribuer à faire diminuer les températures.