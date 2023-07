70 ans de la fin de la guerre de Corée : Kim Jong-un accueille les délégations de Moscou et de Pékin

Photo : YONHAP News

Voilà 70 ans, jour pour jour, que les hostilités ont officiellement pris fin en Corée, l’armistice ayant été signée le 27 juillet 1953, après une guerre qui a duré plus de trois ans. Dans le nord de la péninsule, on fête « le jour de la victoire de la guerre de libération de la patrie », et cette année, pour la première fois en dix ans, le régime de Kim Jong-un a invité la Chine et la Russie à profiter des célébrations.D’après l’agence de presse officielle du Nord (KCNA), l’homme fort de Pyongyang a visité hier une exposition des équipements militaires avec la délégation de Moscou, menée par le ministre de la Défense, Sergueï Choïgou, à qui il a présenté les technologies et les armes mises au point conformément au plan de développement de la défense nationale. Sur les photos publiées par le média d’État, on voit notamment un missile balistique intercontinental (ICBM) ainsi que plusieurs drones ressemblant aux engins commandés américains.Cet événement, qui n’avait jusqu’alors jamais été dévoilé, a été organisé par le ministère de la Défense dans le cadre des commémorations des 70 ans du cessez-le-feu.La délégation russe a également été reçue par Kim, ce qui a permis d’échanger sur « des dossiers d’intérêt commun liés à la défense, ainsi que sur l’environnement sécuritaire régional et international ».Un spectacle commémoratif a ensuite été donné à minuit en présence du chef suprême, de Sergueï Choïgou et de Li Hongzhong, membre du Bureau politique du comité central du Parti communiste chinois, qui a par ailleurs transmis au leader nord-coréen une lettre personnelle de son président Xi Jinping.