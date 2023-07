Photo : YONHAP News

Samsung Electroncs a annoncé aujourd’hui les résultats définitifs pour le second trimestre de l’année en cours. Conformément à ce qui avait été anticipé au début du mois, le mastodonte a vu son bénéfice d'exploitation et son chiffre d’affaires dégringoler, chutant respectivement de 95 et 22 % sur un an, pour atteindre 670 milliards de wons et 60 010 milliards de wons.Le géant de l’électronique et concurrent direct d’Apple a ainsi accusé un plongeon de ses profits pour le deuxième trimestre consécutif. La direction se veut néanmoins optimiste à l’horizon des six prochains mois. Le premier fabricant mondial de smartphones s’attend en effet à la reprise de ses activités dans les puces et les mémoires.Malgré cette mauvaise passe, Samsung Electronics a dévoilé hier quatre nouveaux modèles de téléphones portables de la série Galaxy.