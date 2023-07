70e anniversaire de l’armistice : le pape appelle les sud-Coréens à devenir des prophètes de la paix

Photo : YONHAP News

Une messe spéciale commémorant le 70e anniversaire de l'armistice de la guerre de Corée a été célébrée, hier, à la cathédrale de Myeongdong à Séoul. A cette occasion, le cardinal Lazzaro You Heung-sik a lu un message provenant du pape François.D’après le souverain pontife, les innombrables guerres et conflits nous témoignent la nécessité d'une vigilance continue pour la défense et la promotion de la justice et de la coopération amicale au sein des communautés et entre les peuples. Il a ensuite appelé les sud-Coréens à devenir des « prophètes de la paix ».Le chef de l’Etat du Vatican n’a pas oublié non plus d’ajouter qu’il s’attendait à ce que la célébration du cessez-le-feu indique non seulement l’arrêt des actes hostiles, mais aussi la voie vers un avenir radieux de réconciliation, de fraternité et d’harmonie durable pour la péninsule coréenne, voire pour le monde entier.Le cardinal Yoo a fait savoir que le pape François avait exprimé à plusieurs reprises, son désir de se rendre en Corée du Nord. Tout en souhaitant que ce vœu se réalise, il a déclaré être prêt à préparer ce voyage, avant d’ajouter que lui aussi espérait être envoyé au nord du 38e parallèle pour contribuer à la paix dans la péninsule.