Nouvelle triple hausse en production, consommation, et dans les investissements

Photo : YONHAP News

En juin, la production, la consommation ainsi que les investissements ont tous affiché une augmentation , en enregistrant de nouveau une « triple hausse », comme au mois précédent. Toutefois, cette croissance s'est limitée à une légère augmentation.Selon les « Tendances des activités industrielles en juin » publiées aujourd'hui par l’Institut national des statistiques (Kostat), l’indice de la production pour l’ensemble de l’industrie a progressé de 0,1 % en juin en glissement mensuel, pour atteindre 111,1.Cette année, la production pour l’ensemble de l’industrie s’est accrue de 1 %, voire légèrement plus, en février et en mars. Elle a toutefois reculé de 1,3 % en avril, avant de remonter de 1,1 % le mois suivant. La production dans les industries minières et manufacturières a diminué de 1%, tandis que celle du secteur des services a augmenté de 0,5 % par rapport au mois précédent. La production de semi-conducteurs a quant à elle progressé de 3,6 % en un mois.La consommation a elle aussi connu une hausse de 1 % par rapport au mois précédent, grâce à la demande croissante des biens durables comme les voitures particulières, due au progrès des ventes de véhicules écologiques.Les investissements dans les biens d’équipement ont également augmenté de 0,2 % par rapport au mois précédent, principalement en raison de l'augmentation des investissements dans les équipements de transport, tels que les voitures particulières.L’indicateur reflétant la conjoncture économique actuelle a baissé de 0,2 point en glissement mensuel pour atteindre 99,7, tandis que celui prévoyant la situation économique à venir a atteint 98,8, soit une progression de 0,3 point.