70 ans après l’armistice : Yoon Suk-yeol revalorise le rôle de l’UNC

Photo : YONHAP News

Le 70e anniversaire de l’armistice de la guerre de Corée a été célébré hier. Une cérémonie solennelle a été organisée à Busan, plus précisément, sur l’ancien site de l’aéroport de Suyeong. Ce choix n’était pas anodin, puisqu’il s’agit du lieu par lequel les premières troupes des Nations unies sont arrivées.La commémoration a commencé par l’entrée des porteurs de drapeaux des 22 pays ayant participé au conflit, ainsi que des 62 anciens combattants. Le président Yoon Suk-yeol les a accueillis par des applaudissements, avant de prendre la parole.Dans son allocution, le chef de l’Etat a déclaré que « la Corée du Sud était ce qu’elle est aujourd’hui grâce au sacrifice des forces onusiennes, à leur dévouement et à leurs uniformes tachés de sang ». Il a ajouté que le Commandement des Nations unies en Corée (UNC) s’est mis, et se met toujours au service de la paix, et que sa présence incarne la volonté de la communauté internationale de préserver la liberté.Dans la foulée, le président Yoon a souligné l’importance de la solidarité avec les démocraties libérales et de l’alliance avec les Etats-Unis. Le dirigeant en a également profité pour décorer deux vétérans.Toutefois, aucune mention particulière à propos de l’enjeu de cet anniversaire ou encore de la Corée du Nord n’a été prononcée.