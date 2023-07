70 ans après l’armistice : la célébration aux Etats-Unis

Photo : YONHAP News

Hier, les Etats-Unis aussi ont commémoré le 70e anniversaire du cessez-le-feu du conflit fratricide dans la péninsule. La célébration a eu lieu au Mémorial des vétérans de la guerre de Corée, situé à Washington.D’anciens combattants, les familles de leurs compagnons disparus, les représentants des pays ayant participé aux hostilités sous le drapeau des Nations unies ou encore de hauts responsables gouvernementaux sud-coréens et américains y étaient présents. C’est devant ce public que l’ambassadeur sud-coréen aux USA s’est exprimé.Dans son allocution, Cho Hyun-dong a affirmé que le régime de Kim Jong-un ambitionnait toujours de communiser la péninsule entière et qu’il continuait de menacer d’utiliser l’arme nucléaire ainsi que de faire monter la tension.A ce propos, le haut diplomate a rappelé la déclaration signée par Yoon Suk-yeol et Joe Biden en avril dernier. Les leaders des deux alliés s’étaient alors engagés à créer le groupe consultatif nucléaire (NCG), visant à favoriser la coordination du déploiement dans la péninsule de l’arsenal américain à capacité nucléaire, et à donner une réponse « rapide, écrasante et ferme » à toute éventuelle attaque atomique de Pyongyang.Cho a également fait part de sa profonde reconnaissance envers tous les vétérans et leurs familles. Pour lui, l’alliance Séoul-Washington est avant tout le reflet de leur service et leur sacrifice.