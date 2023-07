Washington accuse Moscou de son soutien au programme d'armement illicite de Pyongyang

Photo : YONHAP News

Les Etats-Unis accuse la Russie de soutenir un programme d'armement illicite de la Corée du Nord, après la visite du ministre russe de la Défense à Pyeongyang.Lors d'un briefing régulier tenu jeudi, le département d'Etat américain a révélé que Moscou, après avoir empêché les sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies contre la Corée du Nord, avait assisté à une cérémonie commémorative concernant le développement d'armes dans le pays. Il s’agit selon lui, d’une manifestation de son soutien au programme illégal d'armement nord-coréen. Il a également souligné que de tels actes de la part de la Russie nuisent à la paix et à la sécurité internationale.Les autorités américaines ont également exprimé leur inquiétude concernant le fait que le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un avait accompagné le ministre russe, Sergueï Shoigu, lors d'une exposition d'armes et qu’il avait même fourni des explications sur les différents armements. Selon elles, cela montre que le royaume ermite soutient l'invasion de l'Ukraine par la Russie, provoquant des instabilités et qu’elle agit de manière irresponsable dans les affaires internationales.Toutefois, le département d'Etat américain a adopté une position plus souple envers la délégation chinoise qui a pourtant elle aussi visité le Nord, en soulignant qu’il pensait que la Chine exerçait toujours une influence sur la Corée du Nord. Il a demandé à Pékin de jouer un rôle afin d’empêcher le régime de Kim Jong-un de provoquer davantage d’insécurité.La Maison Blanche, de son côté, n'a pas fait de commentaire particulier sur la rencontre entre Kim Jong-un et Sergueï Shoigu. Elle a réaffirmé sa position constante envers la Corée du Nord, indiquant qu’elle est prête à dialoguer avec elle, ainsi que sa position claire sur l'invasion de l'Ukraine par Moscou. La White House a également affirmé que les actions de la Corée du Nord et de la Russie n'affecteraient pas la position des États-Unis.