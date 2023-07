Un Centre Pompidou va ouvrir ses portes en 2025 à Séoul

Photo : YONHAP News

En octobre 2025, un Centre Pompidou va ouvrir ses portes dans la Tour 63, à Séoul. Le groupe Hanwha a annoncé ce matin avoir signé la veille le contrat principal avec le Centre Pompidou.Le « Centre Pompidou Hanhwa Séoul », la succursale donc du musée français, prendra place dans l’annexe du gratte-ciel et dirigé par Hanhwa pour une période de quatre ans. Pour rappel, ce dernier avait signé un protocole d’accord avec le Centre Pompidou, le 19 mars dernier, dans l’Hexagone.Chaque année, deux expositions temporaires autour de chefs-d'œuvre d’artistes d’art moderne et contemporain qui représentent les courants des 20e et 21e siècles seront organisées. Hanhwa explique qu’il compte présenter non seulement des tableaux déjà connus du public sud-coréen, mais aussi des œuvres représentatives de maîtres qui n’ont encore jamais été exposées dans le pays du Matin clair.Le président français Emmanuel Macron avait cité le partenariat entre la Hanwha Culture Foundation et le Centre Pompidou comme exemple d’échanges culturels entre les deux nations, lors du sommet avec son homologue sud-coréen Yoon Suk-yeol, le mois dernier, à Paris.