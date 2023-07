Lloyd Austin : l’alliance Séoul-Washington est plus forte que jamais

Photo : YONHAP News

L’anniversaire de l’armistice de la guerre de Corée a été l’occasion pour le secrétaire américain à la Défense de publier une déclaration.Lloyd Austin a affirmé que 70 ans après la signature de l’accord mettant fin aux hostilités, ainsi que celle du traité de défense mutuelle entre la Corée du Sud et les Etats-Unis, leur alliance indéfectible était plus forte que jamais, affichant le slogan « We go together » ou « Nous allons ensemble ».Selon le chef du Pentagone, tous les Américains doivent se souvenir du terrible prix payé lors du conflit, ainsi que du courage de ceux qui ont combattu contre l’invasion, en bravant des situations épouvantables.Par la suite, Austin a évoqué le fait que plus de 36 000 GI et plusieurs centaines de milliers de soldats sud-coréens et d’autres pays faisant partie des forces de l’Onu ont été tués pendant les combats. Il a ensuite ajouté que l’on ne connaissait toujours pas le sort de quelques 7 000 de ces militaires américains.Le chef de la défense américaine a également tenu à revenir sur les propos tenus par le président des Etats-Unis, de l’époque Dwight Eisenhower. Celui-ci avait promis de faire des efforts afin que l’armistice permette de faire un pas en avant dans l’objectif de construire un monde de paix.Pour le ministre américain, ce discours est devenu réalité. Une concrétisation qu’il a pu voir de ses propres yeux lors de ses trois déplacements dans le sud de la péninsule, depuis sa prise de fonction.