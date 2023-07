70 ans après l’armistice : la Corée du Nord organise un défilé militaire nocturne

Photo : YONHAP News

A l'occasion de la commémoration de l'armistice du 27 juillet 1953, la Corée du Nord a organisé jeudi soir une vaste parade militaire sur la grande place Kim Il-sung, de Pyongyang. D'autres événements avaient débuté à 20h, avant le défilé.Selon l’agence de presse officielle du pays communiste KCNA, Kim Jong-un y était présent avec les délégations chinoise et russe qu’il avait conviées. Parmi les armes exhibées figuraient notamment des missiles balistiques intercontinentaux de type « Hwasong-17 » et « Hwasong-18 ». Des vols de démonstration d’avions de reconnaissance sans pilote et des drones d’attaque ont également eu lieu.Le Nord a commencé à organiser des parades militaires nocturnes depuis le 75e anniversaire de la création de son Parti des travailleurs, en octobre 2020.