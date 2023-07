Park Jin s'entretient avec Alexandre Schallenberg à Salzbourg

Photo : YONHAP News

Le ministre des Affaires étrangères de la Corée du Sud, Park Jin, a rencontré jeudi son homologue autrichien, Alexander Schallenberg, à Salzbourg.Selon le ministère sud-coréen des Affaires étrangères, lors de cet entretien, les deux hommes ont convenu d’une étroite coopération afin d’assurer la stabilité de la chaîne d'approvisionnement dans les domaines des batteries, des véhicules électriques et des semi-conducteurs, où les échanges commerciaux et les investissements entre les deux pays sont dynamiques.A cette occasion, Park a demandé le soutien de Vienne pour l’organisation de l'Exposition universelle de 2030, à Busan. Schallenberg a répondu qu'il y réfléchirait sérieusement et qu’il fera connaître sa décision lors de l’élection des membres du Comité du patrimoine mondial 2023-2027, prévues en novembre prochain.Lors de sa rencontre avec le ministre autrichien de l'Economie, Martin Kocher, le chef de la diplomatie du pays du Matin clair a également demandé le soutien pour la tenue de l’événement international à Busan. Il a également sollicité l’attention du gouvernement autrichien afin que les entreprises sud-coréennes ne soient pas traitées de manière discriminatoire en raison de plusieurs projets de loi économique en discussion au sein de l’Union européenne.