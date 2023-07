« Jour de la victoire » : Vladimir Poutine envoie un message à Kim Jong-un

Photo : YONHAP News

Le président russe a adressé un message de félicitations au dirigeant nord-coréen, à l’occasion du 70e anniversaire de l’armistice, célébré comme « Jour de la victoire » au nord de la péninsule. C’est ce qu’a annoncé hier le Kremlin.A en croire les agences de presse locales TASS et RIA Novosti, Vladimir Poutine a salué le soutien de Pyongyang aux « opérations militaires spéciales russes » ainsi que sa solidarité avec Moscou, en qualifiant leur détermination et leurs intérêts communs, face aux pays occidentaux.Selon le chef du Kremlin, les forces de l’ex-URSS ont elles aussi contribué à la défaite des ennemis, et c’est en s’appuyant sur cette fraternité d’armes historique que les deux pays continuent de développer leurs relations politique, économique et sécuritaire.Pour rappel, le Nord avait invité aux commémorations une délégation militaire russe, avec à sa tête le ministre de la Défense Sergueï Choïgou. Arrivé mardi dans la capitale nord-coréenne, celui-ci a été reçu par son homologue Kang Sun-nam et le dirigeant Kim Jong-un.Le ministère russe de la Défense estime que le déplacement de son patron à Pyongyang marquera une nouvelle étape clé dans la coopération bilatérale, en particulier en matière militaire. Des discussions concernant de potentiels achats d’armes nord-coréennes qui seraient utilisées en Ukraine auraient été tenues lors de la rencontre.