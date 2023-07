Dokdo : Tokyo revendique encore sa souveraineté dans son livre blanc sur la défense

Photo : YONHAP News

Tokyo revendique de nouveau sa souveraineté sur les îlots Dokdo dans son livre blanc sur la défense. Le document a été adopté aujourd’hui en conseil des ministres.Pour la 19e année consécutive, le Japon prétend posséder ces îlots situés en mer de l’Est, entre la péninsule et l’archipel. Dans cette édition, y est inscrit la même phrase que l’an dernier selon laquelle « les questions territoriales concernant les îles Kouriles et Takeshima, qui sont nos propres territoires, restent toujours en suspens ». Takeshima est le nom japonais pour les îlots Dokdo.Pour autant, le pays du Soleil levant a parlé de manière positive de son voisin, reflétant une ambiance amicale créée suite au sommet entre le président Yoon Suk-yeol et le Premier ministre Fumio Kishida, en mars dernier. Il constate que les deux nations ont partagé les mêmes avis sur la nécessité de consolider la force de dissuasion et de réponse, basée sur la coopération de sécurité entre Séoul et Washington, ainsi qu’entre Séoul, Washington et Tokyo.Face à cette nouvelle, le gouvernement sud-coréen n'a pas tardé à réagir. Le ministère des Affaires étrangères a convoqué, ce matin, Yamamoto Mondo, le chef de mission adjoint par intérim de l’ambassade du Japon en Corée du Sud, afin de protester contre la nouvelle revendication de Tokyo.